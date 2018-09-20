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Наушники FreeBuds 2 Pro от Huawei смогут заряжаться от смартфона

Huawei выпустили полностью беспроводные наушники FreeBuds 2 Pro. Главной особенностью гаджетов можно назвать то, что они могут заряжаться от контакта со смартфоном.

Наушники FreeBuds 2 Pro от Huawei смогут заряжаться от смартфона


Несмотря на то, что данная технология беспроводной зарядки уже какой-то период времени патентуется Apple, Huawei первыми предложили использовать это в наушниках. Стоит сложить наушники в футляр и положить его на Huawei Mate, по словам многих источников, наушники будут заряжаться от мобильного устройства. Неизвестно, каким именно способом будет реализована данная технология, также не ясно, возможно ли ее применение для зарядки более крупных гаджетов. Впрочем, стоит отметить, что это первые беспроводные наушники и в этом смысле технология совершенно не имеет аналогов и априори является лучшей в виду отсутствия конкуренции.

Сообщается, что наушники способны работать в течение 20 часов без дополнительной подзарядки, а также будут поддерживать технологию ИИ, однако каким именно образом это реализовано, на сегодняшний день неизвестно. Цена устройства, по мнению аналитиков, составит порядка 160-180 евро.

 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:06
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Наушники FreeBuds 2 Pro от Huawei смогут
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