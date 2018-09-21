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Бюджетная версия BQ 5517L Twin Pro получила экран Full HD

Бюджетная версия смартфона BQ 5517L Twin Pro получила экран Full HD и ОЗУ на 4 Гбайт. Новинка имеет восьмиядерный процессор и сдвоенную заднюю камеру.

Бюджетная версия BQ 5517L Twin Pro получила экран Full HD


Отечественный бренд BQ анонсировал бюджетное устройство BQ 5517L Twin Pro, которое является усовершенствованной версией BQ 5516L Twin. Главным отличием новинки является увеличенный объем встроенной, а также оперативной памяти. Twin Pro обладает ОЗУ на 4 Гб и ПЗУ на 32 Гб. Цена аппарата составляет 9 990 рублей. Версия BQ 5517L Twin Pro оснащается 5,5-дюймовым дисплеем IPS разрешением на 1920х1080 пикселей (формат 16:9). Он имеет покрытие из Gorilla Glass 3. Устройство работает под управлением чипсета MediaTek MT6750T с центральным восьмиядерным процессором, который разгоняется до 1,5 ГГц. Также в модели имеется LTE-модем.

Также смартфон располагает задней сдвоенной камерой производства Sony (13+2 Мп). Аппарат оснащается 8-мегапиксельной фронталкой, слотом для MicroSD- карточек до 32 Гб, сканером отпечатков пальцев, аккумуляторной батареей на 3080 мАч. Программной платформой выступает Android 8.1 Oreo.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:32
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