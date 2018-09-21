Учёные: Запах сандалового дерева ускоряет рост волос

Вокруг волосяной луковицы клетки кожи на голове есть обонятельные рецепторы OR2AT4, примерно такие, как на слизистой оболочке носовой полости. Носовые рецепторы OR2AT4 становятся активными на запах эфирного масла сандала. Этот факт даёт возможность учёным предположить, что эти же рецепторы на коже головы также начнут активироваться на запах.Проведя ряд научных экспериментов с клетками кожи головы выяснилось, что в присутствии ароматизатора гормон роста волосяной луковицы проявляет свою активность на 25-30% больше. Так же было замечено, что активизация рецепторов OR2AT4, на коже головы, может продлевать фазу роста волос.Учёные отметили, что искусственный ароматизатор запаха сандала более эффективен, чем натуральное сандаловое дерево. Этот факт намного упрощает материальные затраты на будущее лекарство от облысения.