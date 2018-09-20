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В Сети появился снимок обновлённой версии LADA 4x4 Urban 2018

В Сети выложили фото обновлённой версии LADA 4x4 Urban 2018. Свежий экземпляр представлен в новом кузове. Авто имеет подножку для подъема в салон, а также прочие современные доработки.

В Сети появился снимок обновлённой версии LADA 4x4 Urban 2018


Однако, к сожалению, АвтоВАЗ не занимался этим. Один из пользователей сети заметил, что все нужно доделывать самим, если желаешь ездить на комфортабельном и надежном транспортном средстве. В свою очередь владельцы довольны тем, как можно доработать их любимый внедорожник Niva 4х4. Автолюбителей не пугает даже стоимость данных доработок. Они желают, чтобы LADA 4x4 соответствовала их ожиданиям, а также требованиям.

LADA 4x4 2019, появившаяся в рамках московского автосалона всем понравилась. Однако цена на данную версию скорее всего будет завышена. В этом никто не сомневается после последнего подорожания современных внедорожников LADA 4x4 2018. Вследствие этого многие готовы включить фантазию, чтобы своими руками доделать то, что АвтоВАЗ неспособен пока сделать.

 
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Авто / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:46
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