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Toyota начала продажи нового Land Cruiser 200 Executive Lounge

Новый внедорожник класса люкс от Toyota поступит в продажу с 20 сентября. Land Cruiser 200 Executive Lounge пришел на замену эксклюзивной серии Executive, обладая стильным дизайном и комфортабельным интерьером.

Toyota начала продажи нового Land Cruiser 200 Executive Lounge


Передняя часть автомобиля выглядит более массивно и брутально, это отлично подчеркивают новые фары и бампера. В интерьере автомобиля много кожи особой выделки, которая будучи достаточно прочной, остается мягкой на ощупь. В целом по уровню комплектации автомобиль аналогичен предыдущей модели, с небольшими косметическими отличиями. Светодиодная оптика, 14 динамиков, расставленных по периметру салона, гидропневматическая подвеска, задняя и передняя – вот далеко не полный список особенностей данного автомобиля.

Стоит отметить также и то, что Land Cruiser 200 Executive будет продаваться в дизельном и бензиновом варианте. Цена будет меняться, но по некоторым источникам, автомобиль будет стоить порядка 5 750 000 с бензиновым двигателем V8.

 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:04
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