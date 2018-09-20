В Петрозаводске жестоко убили студентку Медицинского колледжа

[b]В Петрозаводске вечером 19 сентября было обнаружено тело девушки, учащейся на 4 курсе Медицинского колледжа. Представители регионального Следственного комитета сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.[b]Возле одного из общежития в Петрозаводске накануне было обнаружено тело девушки 20-летнего возраста с признаками насильственной смерти. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, при каких обстоятельствах было совершено преступление. В рамках расследования труп студентки отправили на судебно-медицинскую экспертизу.При этом сотрудники Следственного комитета отметили, что информация о совершении ряда подобных преступлений в Петрозаводске, которую распространили некоторые СМИ, не соответствует действительности.