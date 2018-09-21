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Назван ТОП-10 самых доступных и популярных мест для путешествий осенью 2018 года

Экспертами собрана десятка самых доступных и популярных мест, куда можно поехать в путешествие этой осенью. Напоминаем, что стоимость перелётов всегда дешевле осенью.

Назван ТОП-10 самых доступных и популярных мест для путешествий осенью 2018 года


На первом месте Барселона. В ноябре цены на проживание снижаются на 45%, а по климатическим условиям Испания ничем не уступает остальным курортам. На втором месте Париж. Стоимость билетов снижается на 3%, и погодные условия достаточно комфортные.

Третье место занимает Бостон. Цены на авиабилеты этой осенью снижены на 6%. Это единственное время, когда в Бостоне собираются все спортивные команды.

В пятёрку лидеров входит Фингер-Лейкс регион штата Нью-Йорка. Осенью здесь проходит маршрут по виноградникам и дегустационным комнатам. Туристы смогут насладиться всеми прелестями винодельческого региона. Конечно Таиланд, где ночные цены на гостинцы снижены на 44%.

Также в ТОП-10 самых дешёвых мест для путешествия осени 2018 входят: Ирландия, Колумбия, Ливерпуль (Англия), Сакраменто (Калифорния) и завершает десятку Форт-Лодердейл во Флориде.

 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 02:31
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