Назван ТОП-10 самых доступных и популярных мест для путешествий осенью 2018 года

На первом месте Барселона. В ноябре цены на проживание снижаются на 45%, а по климатическим условиям Испания ничем не уступает остальным курортам. На втором месте Париж. Стоимость билетов снижается на 3%, и погодные условия достаточно комфортные.Третье место занимает Бостон. Цены на авиабилеты этой осенью снижены на 6%. Это единственное время, когда в Бостоне собираются все спортивные команды.В пятёрку лидеров входит Фингер-Лейкс регион штата Нью-Йорка. Осенью здесь проходит маршрут по виноградникам и дегустационным комнатам. Туристы смогут насладиться всеми прелестями винодельческого региона. Конечно Таиланд, где ночные цены на гостинцы снижены на 44%.Также в ТОП-10 самых дешёвых мест для путешествия осени 2018 входят: Ирландия, Колумбия, Ливерпуль (Англия), Сакраменто (Калифорния) и завершает десятку Форт-Лодердейл во Флориде.