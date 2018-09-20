Центробанк введет новые способы удаленной биометрической идентификации

По словам представителя пресс-службы Центробанка, реализовать данную идею можно благодаря мобильным устройствам, которые способны сканировать отпечатки пальцев или рисунки вен на ладони. Однако сразу все это ввести невозможно, по той причине, что требуется много времени на установку оборудования, обеспечивающего сохранность передаваемых удаленно данных.Кроме того, рассматривается идея сканирования черепа владельца банковской карты. Однако для идентификации 3D-снимка черепа необходима специальная камера.Ограниченный механизм удаленной биометрической идентификации был запущен в ряде банков 30 июня 2018 года. К концу нынешнего года количество офисов, оборудованных технологиями, позволяющими принимать удаленную информацию клиентов, увеличится до 4000. А к концу 2019 года данную систему развернут полностью.