Mercedes рассекретил новый хот-хэтч Mercedes-AMG A35 4Matic
После серии тизеров Daimler раскрыл тайну самой мощной модификации А-класса. Новый автомобиль хот-хэтч получил индекс Mercedes-AMG A35 4Matic.
Двухлитровую «турбочетверку» для хот-хэтча Mercedes-AMG A35 4Matic раскачали до 306 лошадиных сил. Ассистирует мотору семиступенчатый преселективный робот с возможностью переключения скоростей подрулевыми лепестками и функцией лонч-контроля. На разгон в 100 км авто тратит 4,7 секунды. У заряженного А-класса изменены подвеска, тормоза и рулевое управление. Также производители усилили кузов для устойчивости авто на высоких скоростях.
Новый Mercedes предлагает пять режимов вождения Sport, Sport+, Comfort, Slippery и Individual. Также в новинке, предусмотрены электронно управляемые амортизаторы, выхлоп с электронно управляемыми заслонками и электромеханический усилитель руля.
Двухлитровую «турбочетверку» для хот-хэтча Mercedes-AMG A35 4Matic раскачали до 306 лошадиных сил. Ассистирует мотору семиступенчатый преселективный робот с возможностью переключения скоростей подрулевыми лепестками и функцией лонч-контроля. На разгон в 100 км авто тратит 4,7 секунды. У заряженного А-класса изменены подвеска, тормоза и рулевое управление. Также производители усилили кузов для устойчивости авто на высоких скоростях.
Новый Mercedes предлагает пять режимов вождения Sport, Sport+, Comfort, Slippery и Individual. Также в новинке, предусмотрены электронно управляемые амортизаторы, выхлоп с электронно управляемыми заслонками и электромеханический усилитель руля.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 02:01