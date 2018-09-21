Mercedes рассекретил новый хот-хэтч Mercedes-AMG A35 4Matic

Двухлитровую «турбочетверку» для хот-хэтча Mercedes-AMG A35 4Matic раскачали до 306 лошадиных сил. Ассистирует мотору семиступенчатый преселективный робот с возможностью переключения скоростей подрулевыми лепестками и функцией лонч-контроля. На разгон в 100 км авто тратит 4,7 секунды. У заряженного А-класса изменены подвеска, тормоза и рулевое управление. Также производители усилили кузов для устойчивости авто на высоких скоростях.Новый Mercedes предлагает пять режимов вождения Sport, Sport+, Comfort, Slippery и Individual. Также в новинке, предусмотрены электронно управляемые амортизаторы, выхлоп с электронно управляемыми заслонками и электромеханический усилитель руля.