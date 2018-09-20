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«Калашников» запустит в 2019 году серийное производство гражданских электробайков

В ходе беседы с журналистами представители концерна «Калашников» рассказали, когда именно начнутся продажи гражданского электробайка. Приобрести российские мотоциклы с электромоторами можно будет уже в 2019 году.

«Калашников» запустит в 2019 году серийное производство гражданских электробайков


По словам сотрудников концерна «Калашников», модель создана на базе военного варианта мотоцикла. Также представители особо отметили, что на электрический мотоцикл уже начали поступать довольно крупные заказы из корпоративного сектора. Цена на новое транспортное средство пока не раскрываются. Некоторые технические характеристики военного варианта мотоцикла известны.

Однако технические параметры гражданского электробайка не известны. Ранее отмечалось только то, что электромотоцикл ИЖ, который предназначен для полиции, будет обладать мощностью около 20 лошадиных сил, а запас его хода составит примерно 150 километров.

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:52
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