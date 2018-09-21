Ученые NASA рассказали о прошлых колебаниях оси Земли

По словам сотрудника Лаборатории реактивного движения НАСА Сурендра Адхикари, наша планета обладает самой устойчивой осью благодаря наличию Луны. А вот оси Марса, Урана и других газовых гигантов регулярно сдвигаются.Однако устойчивость оси Земли обусловлена тем, что сдвиги практически незаметные — всего 10 сантиметров в год. Компьютерная модель недр Земли, разработанная коллегами Адхикари, показала, что завершение оледенения сдвинуло ось на треть от нынешнего положения. На сдвиги оси также повлияли потоки мантии в недрах планеты и распределение гидроресурсов.