Ученые NASA рассказали о прошлых колебаниях оси Земли
Специалисты выяснили, каковы причины колебаний оси Земли, которые периодически происходят на протяжении существования планеты. Ранее предполагалось, что основным фактором сдвига оси стало завершение оледенения Земли, однако теперь к этому явлению добавились движение потоков мантии и изменение массы океанической воды.
По словам сотрудника Лаборатории реактивного движения НАСА Сурендра Адхикари, наша планета обладает самой устойчивой осью благодаря наличию Луны. А вот оси Марса, Урана и других газовых гигантов регулярно сдвигаются.
Однако устойчивость оси Земли обусловлена тем, что сдвиги практически незаметные — всего 10 сантиметров в год. Компьютерная модель недр Земли, разработанная коллегами Адхикари, показала, что завершение оледенения сдвинуло ось на треть от нынешнего положения. На сдвиги оси также повлияли потоки мантии в недрах планеты и распределение гидроресурсов.
По словам сотрудника Лаборатории реактивного движения НАСА Сурендра Адхикари, наша планета обладает самой устойчивой осью благодаря наличию Луны. А вот оси Марса, Урана и других газовых гигантов регулярно сдвигаются.
Однако устойчивость оси Земли обусловлена тем, что сдвиги практически незаметные — всего 10 сантиметров в год. Компьютерная модель недр Земли, разработанная коллегами Адхикари, показала, что завершение оледенения сдвинуло ось на треть от нынешнего положения. На сдвиги оси также повлияли потоки мантии в недрах планеты и распределение гидроресурсов.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 05:21