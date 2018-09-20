В Приморске обнаружили детский скелет 100-летней давности

На Приморском городском кладбище 19 сентября был обнаружен неглубоко закопанный скелет ребёнка. В правоохранительные органы с этим заявлением обратилась сотрудница фирмы, которая оказывает ритуальные услуги. По словам женщины, на старом финском погосте в процессе копки могилы для одного из усопших, на глубине 30-35 см были обнаружены детские кости. При этом остатков гроба в земле обнаружено не было, что и удивило копателей.После того как были обнаружены детские останки, выяснилось, что у администрации кладбища нет никакой информации о наличии могилы на месте находки. Кости направили в морг, где будет проведена экспертиза. По предварительным данным специалистов, останки ребёнка пролежали в земле от 70 до 100 лет.