Друзья принца Гарри не приняли в свой круг Меган Маркл

Отец Меган Маркл, Томас Маркл регулярно дает провокационные интервью, обвиняя собственную дочь в отказе от общения с ним. Также он рассказывает, что герцогиня Сассекская просто делает вид будто в ее жизни все хорошо, а на самом деле дела обстоят совсем иначе. Инсайдеры тоже рассказывают, что Меган Маркл не удалось влиться в окружение принца Гарри. Друзьям герцога Сассекского не понравилось сильное влияние супруги на него. Вхожая в королевскую семью леди Колин Кэмпбелл говорит, что бывшая актриса придерживается иных политических взглядов. Также, позиция герцогини Сассекской по защите животных вынудила ее супруга отказаться от охоты, а это было одно из его любимых занятий.Несмотря на множественные слухи, принцессам Беатрис и Евгении, Елизавете II, принцу Чарльзу, Кейт Миддлтон новая родственница нравится.