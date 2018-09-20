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Друзья принца Гарри не приняли в свой круг Меган Маркл

В западных СМИ появилась информация о том, что друзья принца Гарри не желают принимать в свой круг его супругу Меган Маркл. Многие считают, что герцогиня Сассекская имеет на своего мужа слишком большое влияние.

Друзья принца Гарри не приняли в свой круг Меган Маркл


Отец Меган Маркл, Томас Маркл регулярно дает провокационные интервью, обвиняя собственную дочь в отказе от общения с ним. Также он рассказывает, что герцогиня Сассекская просто делает вид будто в ее жизни все хорошо, а на самом деле дела обстоят совсем иначе. Инсайдеры тоже рассказывают, что Меган Маркл не удалось влиться в окружение принца Гарри. Друзьям герцога Сассекского не понравилось сильное влияние супруги на него. Вхожая в королевскую семью леди Колин Кэмпбелл говорит, что бывшая актриса придерживается иных политических взглядов. Также, позиция герцогини Сассекской по защите животных вынудила ее супруга отказаться от охоты, а это было одно из его любимых занятий.

Друзья принца Гарри не приняли в свой круг Меган Маркл


Несмотря на множественные слухи, принцессам Беатрис и Евгении, Елизавете II, принцу Чарльзу, Кейт Миддлтон новая родственница нравится.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:38
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