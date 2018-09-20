ИК «Алго Капитал» эффективно реализует стратегии в условиях проседания рынков
По опубликованным данным за август 2018 года, стало известно, что инвестиционная компания «Алго Капитал» показала положительные результаты по эффективности стратегий доверительного управления даже в условиях проседания рынков. Так, результат стратегии NC3816 в августе зафиксирован в долларах США на уровне +14,71%. Общий результат по итогам первого полугодия составил +11,65%, пишет официальный сайт компании «Алго Капитал».
Заявление главы Федеральной резервной системы США Джексона Пауэлла о необходимости постепенного повышения процентных ставок выступило главным триггером положительной динамики NC3816. Мягкая риторика руководителя Федрезерва в Джексон Холле позитивно повлияла на индексы Nasdaq и Dow Jones. Рост индексов составил +4,4% и +3,4% соответственно. Кроме того, свой вклад в положительную динамику NC3816 внесли еще два фактора – усилия Центробанка Китая по поддержке курса юаня и заключение взаимовыгодного торгового соглашения между США и Мексикой.
Тормозящими драйверами портфеля стали убыточность некоторых валютных фьючерсов (в частности, пара AUD/USD просела на 1,7%), потери реверсальных систем на 5-летние облигации Германии и убыточность фьючерсов на металлы (кроме золота). Отдельным противовесом положительной динамике стратегий выступили геополитические факторы. Речь идет о резких высказываниях Дональда Трампа по Ирану, увеличении военного бюджета НАТО и охлаждении экономических отношений между Вашингтоном и Пекином.
Заявление главы Федеральной резервной системы США Джексона Пауэлла о необходимости постепенного повышения процентных ставок выступило главным триггером положительной динамики NC3816. Мягкая риторика руководителя Федрезерва в Джексон Холле позитивно повлияла на индексы Nasdaq и Dow Jones. Рост индексов составил +4,4% и +3,4% соответственно. Кроме того, свой вклад в положительную динамику NC3816 внесли еще два фактора – усилия Центробанка Китая по поддержке курса юаня и заключение взаимовыгодного торгового соглашения между США и Мексикой.
Тормозящими драйверами портфеля стали убыточность некоторых валютных фьючерсов (в частности, пара AUD/USD просела на 1,7%), потери реверсальных систем на 5-летние облигации Германии и убыточность фьючерсов на металлы (кроме золота). Отдельным противовесом положительной динамике стратегий выступили геополитические факторы. Речь идет о резких высказываниях Дональда Трампа по Ирану, увеличении военного бюджета НАТО и охлаждении экономических отношений между Вашингтоном и Пекином.
Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 12:56