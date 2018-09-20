На побережье Новой Зеландии нашли гигантскую монструозную медузу

На Северном острове недалеко от города Уоркуэрт была найдена медуза, относящаяся к виду волосистая цианея. По словам очевидцев, на берегу было много подобных моллюсков, среди которых обнаружили одну необычной формы и красивого цвета. Учёные отмечают, что для Новой Зеландии волосистые цианеи являются привычным явлением обычно их можно встретить в тёплое время года.Волосистая цинея является самой большой медузой, обычно её ширина достигает 50 сантиметров. Однако бывали случаи, когда размеры этих животных в диаметре превышали одного метра.