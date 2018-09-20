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На побережье Новой Зеландии нашли гигантскую монструозную медузу

Гигантское пульсирующее существо нашли на побережье в Новой Зеландии. Отдыхающими во время прогулки по пляжу была обнаружена монструозная медуза, которую выбросило волной на берег.

На побережье Новой Зеландии нашли гигантскую монструозную медузу


На Северном острове недалеко от города Уоркуэрт была найдена медуза, относящаяся к виду волосистая цианея. По словам очевидцев, на берегу было много подобных моллюсков, среди которых обнаружили одну необычной формы и красивого цвета. Учёные отмечают, что для Новой Зеландии волосистые цианеи являются привычным явлением обычно их можно встретить в тёплое время года.

Волосистая цинея является самой большой медузой, обычно её ширина достигает 50 сантиметров. Однако бывали случаи, когда размеры этих животных в диаметре превышали одного метра.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 15:22
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