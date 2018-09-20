В Ганновере презентовали «ГАЗели» с дизельной силовой установкой от Volkswagen

Российское транспортное средство получит двухлитровый турбодвигатель ЕА189 на 136 л.с. Он соответствует существующим экологическим нормам Евро-5. Двигатель изначально планируется ввозить в Россию из-за рубежа, но в дальнейшем его, возможно, начнут выпускать на заводе РФ. «ГАЗель» по-прежнему будет доступна с 2,8-литровой турбодизельной установкой Cummins ISF на 149 л.с. Такая версия будет дешевле новинки. Авто получило шестискоростную «механику».«ГАЗель» наделили новым задним мостом. Применение односкатной ошиновки позволило увеличить погрузочное пространство благодаря уменьшению размера арок. «ГАЗ» с 2019 года начнёт на модель постепенно внедрять новые опции. Сюда войдёт ABS, дисковые тормоза, подушки безопасности, система стабилизации.