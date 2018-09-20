Ученые обнаружили следы недавнего столкновения Млечного пути с соседней галактикой

После получения данных были проведены определенные мероприятия по их расшифровке и структурированию. Удалось выяснить, что траектория движения множества звезд на краю Млечного пути указывает на столкновение с другой галактикой, а также на частичное ее поглощение. Стало известно, что вторым участником столкновения являлась карликовая галактика-спутник в составе созвездия Стрельца.Благодаря тому, что в космосе нет атмосферы, звезды продолжают лететь в одном направлении и с той же скоростью, за счет чего как бы “хранят память” о событиях далекого прошлого. Впрочем, невозможно сейчас точно сказать, когда именно случилось столкновение. Ученые предполагают, что его возраст от 200 000 до 1 000 000 000 лет. Такие данные базируются, тем не менее, на компьютерном моделировании и далеки от реальности.