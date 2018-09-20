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Ученые обнаружили следы недавнего столкновения Млечного пути с соседней галактикой

На основе анализа данных, полученных телескопом “Gaia”, астрономы утверждают, что обнаружили следы столкновения нашей галактики с соседней. Спутник предоставил такую информацию в виде траектории движения миллионов звезд.

Ученые обнаружили следы недавнего столкновения Млечного пути с соседней галактикой


После получения данных были проведены определенные мероприятия по их расшифровке и структурированию. Удалось выяснить, что траектория движения множества звезд на краю Млечного пути указывает на столкновение с другой галактикой, а также на частичное ее поглощение. Стало известно, что вторым участником столкновения являлась карликовая галактика-спутник в составе созвездия Стрельца.

Благодаря тому, что в космосе нет атмосферы, звезды продолжают лететь в одном направлении и с той же скоростью, за счет чего как бы “хранят память” о событиях далекого прошлого. Впрочем, невозможно сейчас точно сказать, когда именно случилось столкновение. Ученые предполагают, что его возраст от 200 000 до 1 000 000 000 лет. Такие данные базируются, тем не менее, на компьютерном моделировании и далеки от реальности.

 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:18
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