В Петербурге в благотворительном фонде «Светлый путь» обнаружили труп мужчины
Накануне в Петербурге на территории благотворительного фонда «Светлый путь» был обнаружен труп мужчины. После осмотра тела правоохранительными органами не было замечено никаких следов насильственной смерти.
Работники полиции рассказали, что мужчина являлся уроженцем Белоруссии и ему было 53 года. Также стало известно, что у скончавшегося в Петербурге не было родственников. Специалисты, осмотрев труп, который был обнаружен в благотворительном фонде «Светлый путь», выяснили, что следов, свидетельствующих о насильственной смерти, на теле нет.
Более детальные сведения о случившемся отсутствуют. Местные правоохранительные органы выясняют подробности произошедшего.
Работники полиции рассказали, что мужчина являлся уроженцем Белоруссии и ему было 53 года. Также стало известно, что у скончавшегося в Петербурге не было родственников. Специалисты, осмотрев труп, который был обнаружен в благотворительном фонде «Светлый путь», выяснили, что следов, свидетельствующих о насильственной смерти, на теле нет.
Более детальные сведения о случившемся отсутствуют. Местные правоохранительные органы выясняют подробности произошедшего.
Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:38