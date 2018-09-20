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В Петербурге в благотворительном фонде «Светлый путь» обнаружили труп мужчины

Накануне в Петербурге на территории благотворительного фонда «Светлый путь» был обнаружен труп мужчины. После осмотра тела правоохранительными органами не было замечено никаких следов насильственной смерти.

В Петербурге в благотворительном фонде «Светлый путь» обнаружили труп мужчины


Работники полиции рассказали, что мужчина являлся уроженцем Белоруссии и ему было 53 года. Также стало известно, что у скончавшегося в Петербурге не было родственников. Специалисты, осмотрев труп, который был обнаружен в благотворительном фонде «Светлый путь», выяснили, что следов, свидетельствующих о насильственной смерти, на теле нет.

Более детальные сведения о случившемся отсутствуют. Местные правоохранительные органы выясняют подробности произошедшего.

 
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Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:38
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