"Люди в белом": Эдгар Запашный развеселил поклонников снимком цирковой семьи из прошлого
В социальных сетях идёт активное обсуждение архивной фотографии цирковой династии Запашных. Такими белоснежными Запашных не видели давно.
Эдгард Запашный не удержался и выставил на радость своим поклонникам в Instagram фотографию, сделанную в 1994 году во время гастролей в Китае. На фото все одеты в белоснежные шорты и футболки. В центре родители - Вальтер и Татьяна Запашные, а по обе стороны от них стоят сыновья. Больше всего привлёк внимание подписчиков тот факт, что шорты, в которые были одеты молодые люди, плотно обтягивали их стройные накаченные фигуры. Это и развеселило поклонников дрессировщиков.
Под фотографией всё больше появляются восхищённые комментарии о моде тех давних лет.
Эдгард Запашный не удержался и выставил на радость своим поклонникам в Instagram фотографию, сделанную в 1994 году во время гастролей в Китае. На фото все одеты в белоснежные шорты и футболки. В центре родители - Вальтер и Татьяна Запашные, а по обе стороны от них стоят сыновья. Больше всего привлёк внимание подписчиков тот факт, что шорты, в которые были одеты молодые люди, плотно обтягивали их стройные накаченные фигуры. Это и развеселило поклонников дрессировщиков.
Под фотографией всё больше появляются восхищённые комментарии о моде тех давних лет.
ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 01:01