В Москве четверо неизвестных с топорами напали на пассажира такси
В Москве 19 сентября было совершено нападение четверых неизвестных с топорами на такси. Неизвестные люди разбили топорами стекла машины и вытащили из салона сумку, в которой находилось более 60 000 долларов.
В правоохранительных органах было возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на пассажиров такси. Сложность установления личности нападавших заключается в том, что их лица были закрыты медицинскими масками.
Однако характер нападения может указывать на то, что грабители были знакомы с владельцем сумки или они получили на него наводку.
В правоохранительных органах было возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на пассажиров такси. Сложность установления личности нападавших заключается в том, что их лица были закрыты медицинскими масками.
Однако характер нападения может указывать на то, что грабители были знакомы с владельцем сумки или они получили на него наводку.
Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:35