В Москве четверо неизвестных с топорами напали на пассажира такси

В правоохранительных органах было возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на пассажиров такси. Сложность установления личности нападавших заключается в том, что их лица были закрыты медицинскими масками.Однако характер нападения может указывать на то, что грабители были знакомы с владельцем сумки или они получили на него наводку.