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В Москве четверо неизвестных с топорами напали на пассажира такси

В Москве 19 сентября было совершено нападение четверых неизвестных с топорами на такси. Неизвестные люди разбили топорами стекла машины и вытащили из салона сумку, в которой находилось более 60 000 долларов.

В Москве четверо неизвестных с топорами напали на пассажира такси


В правоохранительных органах было возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на пассажиров такси. Сложность установления личности нападавших заключается в том, что их лица были закрыты медицинскими масками.

Однако характер нападения может указывать на то, что грабители были знакомы с владельцем сумки или они получили на него наводку.

 
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Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:35
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