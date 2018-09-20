Вывод учёных: Великое Пермское вымирание произошло внезапно

По новым данным вымирание Пермского периода началось 252 миллиона лет назад. В ходе события с планеты исчезли более 96% морских обитателей и 70% сухопутных видов. Жизнь кардинально изменилась.Почему возникло такое явление? до сих пор мало изучено. Первая гипотеза о глобальных климатических изменениях начинает терять свой смысл. Учёные не смогли найти достоверных данных в поддержку этой основной версии. Анализ всей полученной информации говорит о том, что всё живое на Земле развивалось вполне динамично, не предвещая никаких глобальных катастроф, а потом мгновенно всё исчезло.Научные сотрудники склоняются к версии именно резкого вымирания почти всего живого. Гипотеза о медленном исчезновении окружающей среды отходит на второй план. Учёным ещё предстоит разгадать загадку столь большого вымирания живого на Земле.