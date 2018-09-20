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В Сети опубликовали результаты тестов Meizu 16X

В Сети опубликовали результаты тестов новой версии смартфона Meizu 16X. По результатам тестирования модель набрала 167058 баллов.

В Сети опубликовали результаты тестов Meizu 16X


Новая версия была представлена 19 сентября. Это упрощённая вариация Meizu 16. Гаджет Meizu 16 имеет однокристальный процессор Snapdragon 710. Устройство Meizu 16X осуществляет работу на базе современного микрочипа Snapdragon 660. По словам экспертов, смартфоны с таким процессором набирают в AnTuTu не более 120 000 баллов. Вследствие этого результат нового смартфона показывают, что пользователи не должны ощущать сложностей в играх, а также повседневных задачах. Meizu 16X в продажу поступит 26 сентября. Устройство будет стоить 306 долларов. Модель имеет ОЗУ на 6 Гб, ПЗУ на 64 Гб, камеры на 12+20 Мп и 20 Мп, Super 6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2160х1080 пикселей.

Новый смартфон работает на базе ОС Android 8.0 Oreo (оболочка Flyme 7.5). Устройство выпустят в золотистом и чёрном корпусе. Также будет белая версия с керамическим покрытием. На рынке девайс составит конкуренцию модели Xiaomi Mi 8 Youth Edition.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:01
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