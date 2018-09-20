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Ученые: Роботы к 2024 году отнимут у людей больше половины рабочих мест

Роботы к 2024 году у людей отнимут больше 50 процентов рабочих мест. При этом большой процент машин будет занято в тех сферах деятельности, которые изначально задуманы, как сугубо человеческие.

Ученые: Роботы к 2024 году отнимут у людей больше половины рабочих мест


В результате исследования, проведённого в рамках Всемирного экономического форума, специалисты установили, что в ближайшие 4 года доля профессий, выполняемых роботами, возрастёт с 29 до 42 процентов, а в 2024 году этот показатель достигнет 62 процентов. Больше всего машин планируют задействовать в службах поддержки, продажах и в сфере управления, которая изначально задумана исключительно для людей.

В то же время специалисты успокаивают, уверяя, что полностью человеческие рабочие места не будут упразднены. Вместо занятых роботами 75 миллионов рабочих мест, создадут новые вакансии для 133 миллионов сотрудников. В первую очередь без работы не останутся разработчики и инженеры.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 21:01
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