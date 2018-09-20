Ученые: Роботы к 2024 году отнимут у людей больше половины рабочих мест

В результате исследования, проведённого в рамках Всемирного экономического форума, специалисты установили, что в ближайшие 4 года доля профессий, выполняемых роботами, возрастёт с 29 до 42 процентов, а в 2024 году этот показатель достигнет 62 процентов. Больше всего машин планируют задействовать в службах поддержки, продажах и в сфере управления, которая изначально задумана исключительно для людей.В то же время специалисты успокаивают, уверяя, что полностью человеческие рабочие места не будут упразднены. Вместо занятых роботами 75 миллионов рабочих мест, создадут новые вакансии для 133 миллионов сотрудников. В первую очередь без работы не останутся разработчики и инженеры.