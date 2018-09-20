Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова: «Вика Романец хотела выслать мне похоронный венок»

«Недавно Виктория с Антоном уезжали в Липецк. Там Романец изрядно напилась, стала нелестно высказаться в мой адрес, назвала Даниэля «выродком», «дауном», сказала, чтобы он больше не ступал на порог их дома. Бывший муж сам рассказал мне об этом. Честно говоря, я была в шоке, ведь я не лезу в их жизнь, у меня у самой все хорошо в этом плане. Меня бы не трогали ее высказывания, но ведь дело касается ребенка, и я не намерена молчать!» - не так давно призналась своим преданным поклонникам Евгения Феофилактова.

«..Я никогда не хотел от нее детей. И она это всегда знала!», - рассказал Антон Гусев Евгении Феофилактовой, после чего добавил, что больше не хочет и не может прощать Виктории Романец постоянные ее выходки, поэтому намерен в ближайшее время подать на развод.

«Когда дама, которой уже за 30, в грязном халате с сырыми слипшимися макаронами в истерике бьется, почему же масло не растаяло в ледяной воде, - не очень-то и хочется возвращаться домой. Согласитесь? А тем более есть это», - написала бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» в личном микроблоге.

«Никогда не ходила в грязном халате, у меня растет ребенок, я прекрасно умею готовить. А еще Виктория не учла следующего момента: на момент жизни с Антоном у нас была помощница, которая готовила, поэтому в доме всегда было много еды. Я люблю, когда у меня дома чисто и уютно, а на кухне ждет вкусный обед или ужин», - заявила первая супруга Антона Гусева.

«Вместо того, чтобы задуматься о том, почему муж нелестно отзывается о ней, пишет неприятные вещи другим женщинам, к примеру, о том, как у Вики неприятно пахнут ноги, она посвящает время мне. Почему Виктория не задумывается о том, что от нее отвернулись лучшие подруги? Я уверена, что она ночь не спала, - сочиняла пост обо мне. Честно говоря, меня утомила эта история, но, признаюсь, меня задело то, что она обозвала моего сына «дауном» и «выродком», - заявила журналистам «СтарХита» бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2».

«Это смешно. Зато помнится, как она хотела мне выслать похоронный венок», - продолжила бывшая супруга Антона Гусева.

«Спасибо огромное за защиту и напутствие. Мила, Вы лучшая. P.s Вы спросите от кого защита. Также муж поведал, что одна наша общая знакомая ходила к «бабкам» делала порчу на выпадение волос мне, видимо больное место кое у кого головонька. Но благодаря зеркальной защите от Милы, волосы выпадают теперь у неё. Про киллера вообще молчу. Одинокие женщины страшны своей завистью и ненавистью. Оберегайте себя и своих близких», - написала Виктория Романец у себя в блоге.

Ни для кого не является секретом, что несколько дней назад в Сеть попала переписка Евгении Феофилактовой и Антона Гусева, в которой молодой человек рассказывает своей бывшей супруге о том, что Виктория Романец нелицеприятно высказывается в адрес их общего наследника – пятилетнего Даниэля.После обнародования данных сообщений между блондинкой и брюнеткой разгорелась настоящая война в режиме онлайн. Нужно сказать, что на сегодняшний день ни Евгения, ни Виктория не скупятся в своих выражениях в адрес друг друга.Стоит напомнить, что примерно пять лет Антон Гусев прожил с Евгенией Феофилактовой в «счастливом» браке. Молодые люди начали встречаться еще на прославленной телестройке «Дом-2». Тем не менее, «идеальное» семейство разрушила лучшая подруга блондинки - коллега по скандальному телепроекту Виктория Романец.Осенью прошлого года Виктория и Антон законно оформили свои отношения. Как бы там ни было, но и этой парочке, как видно, не удалось построить счастливую семью.На сегодняшний день между бывшими лучшими подругами в социальных сетях разгорелась настоящая война. Ситуация еще больше обострилась после того, как Евгения заявила, что ее экс-возлюбленный рассказал ей о том, что планирует в ближайшее время развестись с Викторией Романец.Нужно сказать, что Виктория Романец также не осталась в стороне и написала у себя на страничке в социальной сети Insragram свою версию, почему же все-таки ее супруг Антон Гусев развелся с ее бывшей подругой Евгенией Феофилактовой.В свою очередь Евгения Феофилактова тут же ответила на подобные высказывания нынешней жены своего бывшего избранника.Также Евгения поспешила опровергнуть предположения о том, что между ней и Викторией Романец на сегодняшний день идет «холодная» война. Более того, Феофилактова заявила, что ей совершенно не интересно, как поживает ее бывший супруг и его нынешняя пассия. Тем не менее, по словам блондинки, она никогда не простит брюнетке нелестные высказывания в адрес пятилетнего Даниэля.Как оказалось, Евгения Феофилактова просто-таки не понимает, почему ее бывшая лучшая подруга Виктория Романец убеждена в том, что она якобы ходит по предсказательницам, желая навести на нее порчу.Стоит напомнить, что несколько часов назад Виктория Романец опубликовала в личном инста-блоге новый пост, в котором сообщила преданным поклонникам шокирующую новость. По словам брюнетки, Евгения Феофилактова навела на нее порчу. Вика убеждена, что бывшая супруга ее любимого мужа обращалась к колдуньям, чтобы у нее выпали все волосы.