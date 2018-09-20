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В Обнинске автоледи ранила пешехода ножом в ягодицу

Возбуждено уголовное дело против жительницы Обнинска, которая находясь за рулём автомобиля, нанесла ножовое ранение проходившему по «зебре» пешеходу.

В Обнинске автоледи ранила пешехода ножом в ягодицу


Событие произошло в августе текущего года в районе железнодорожной станции в Обнинске. Конфликт возник прямо на пешеходном переходе. Житель столицы по неизвестной причине остановился на «зебре», тем самым спровоцировав недовольство водителей, стоящих возле пешеходного перехода. Из одной машины вышел пассажир и сделал замечание, которое переросло в словесный конфликт между участниками. Возмущённый пешеход решил продемонстрировать свой карманный нож. Пассажир автомобиля смог выбить его из руки и тот упал на асфальт. На помощь своему супругу пришла автоледи, которая, подняв нож с дороги, нашла в себе смелость воткнуть его в ягодицу владельца.

Свидетели случившегося вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшего пешехода с его же ножом в ягодице увезли в больницу. Травму медики квалифицировали как лёгкую телесную. Против автолюбительницы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», дело передано в суд.

 
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Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 12:08
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