Раскрыта тайна найденных на берегу океана останков "морского чудовища"

Американская художница, которая носит псевдоним Зардулу и носит на лице маску старика с бородой, заявила о том, что найденное чудовище было создано ей из частей акулы, а также папье-маше. К ее работам также причисляется трехглазый сом, слухи о котором ходили в 2015 году, а также фото, на котором енот сидит верхом на крокодиле. Художница не сразу раскрывает карты, сперва давая возможность очевидцам и прессе самим попытаться отличить мистификацию от реальности.Посетить выставку художницы, по некоторым слухам, скоро станет возможным. Она намерена организовать собственную выставку в одной из художественных галерей Нью-Йорка. На выставке будет показано и последнее ее творение - морское чудище. Стоит отметить, что из-за реалистичности ее работ, на место, где зафиксировали чудовище, приезжала команда биологов.