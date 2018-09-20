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Раскрыта тайна найденных на берегу океана останков "морского чудовища"

Морское чудовище, недавно обнаруженное в штате Джорджиа, оказалось лишь работой знаменитой художницы. Автор чудища, хоть и заявляет о том, что творение принадлежит ей, не раскрывает своей личности.

Раскрыта тайна найденных на берегу океана останков "морского чудовища"


Американская художница, которая носит псевдоним Зардулу и носит на лице маску старика с бородой, заявила о том, что найденное чудовище было создано ей из частей акулы, а также папье-маше. К ее работам также причисляется трехглазый сом, слухи о котором ходили в 2015 году, а также фото, на котором енот сидит верхом на крокодиле. Художница не сразу раскрывает карты, сперва давая возможность очевидцам и прессе самим попытаться отличить мистификацию от реальности.

Посетить выставку художницы, по некоторым слухам, скоро станет возможным. Она намерена организовать собственную выставку в одной из художественных галерей Нью-Йорка. На выставке будет показано и последнее ее творение - морское чудище. Стоит отметить, что из-за реалистичности ее работ, на место, где зафиксировали чудовище, приезжала команда биологов.

 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:10
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