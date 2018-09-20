Бывший инженер USF рассказал о галерее мертвых инопланетян у ВВС США

Реймонд Зимански, который ранее работал на USF, отметил, что слышал о секретной базе в Дейтоне, расположенной в специальном подземном бункере. Она появилась после падения НЛО в 1947 году и была создана специально для исследований инопланетных организмов. В частности, на базе имеется особый зал, в котором содержат не только трупы гуманоидов, но и нескольких живых представителей внеземной цивилизации.«Авиабаза Райт-Паттерсон в Дейтоне на самом деле является полноценным аналогом «Зоны-51». Не исключено, что в тайных документах речь идет именно о данном объекте, так как в него доставили обломки НЛО, найденного в 1947 году. Тогда все специалисты подписали документы о неразглашении секретной информации, после чего сами бесследно пропали. Не исключено, что всю жизнь они провели в бункере, занимаясь изучением внеземных цивилизаций».Зимански отметил, что в те годы был молодым учеником, который приехал на базу на первую неделю воинской подготовки. Там ему рассказали, что в секретном бункере в Огайо находится лаборатория, исследующая останки НЛО. Официальные источники опровергли данную информацию и сообщили, что на самом деле база давно не функционирует из-за неких проблем с энергетикой.