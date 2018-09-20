Беременная Елизавета Боярская поделилась редкими фотографиями сына

Несмотря на то, что фотографий, выполненных в черно-белом формате, было несколько штук, лица мальчика не видно. Везде он был повернут спиной, но фотоснимки объединяло то, что все они демонстрировали красоту Санкт-Петербурга.Под фотографией, сопровожденной хэштегом #питер, Елизавета Боярская призналась, что когда была маленькой, то гуляла по этим же улицам, а теперь ее сын ходит по тем самым местам. Раньше актриса не замечала красоту и великолепие города, но сейчас впечатления совсем иные.Поклонники Елизаветы Боярской отметили, что Санкт-Петербург не только воспитывает человека, но и лечит души тех людей, которые просто приехали в этот город в гости.