АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Cмартфон Samsung загорелся после попытки сделать фото
EUR 78.36 USD 67.01
Курс валют на 20.09.2018

Беременная Елизавета Боярская поделилась редкими фотографиями сына

Российская актриса Елизавета Боярская, согласно слухам находящаяся в положении, продемонстрировала подписчикам в Instagram редкие фотоснимки сына. Свою личную жизнь артистка старается не афишировать, поэтому фотографии стали настоящим сюрпризом для ее поклонников.

Беременная Елизавета Боярская поделилась редкими фотографиями сына


Несмотря на то, что фотографий, выполненных в черно-белом формате, было несколько штук, лица мальчика не видно. Везде он был повернут спиной, но фотоснимки объединяло то, что все они демонстрировали красоту Санкт-Петербурга.

Под фотографией, сопровожденной хэштегом #питер, Елизавета Боярская призналась, что когда была маленькой, то гуляла по этим же улицам, а теперь ее сын ходит по тем самым местам. Раньше актриса не замечала красоту и великолепие города, но сейчас впечатления совсем иные.

Поклонники Елизаветы Боярской отметили, что Санкт-Петербург не только воспитывает человека, но и лечит души тех людей, которые просто приехали в этот город в гости.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:42
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Башкирии в тройном ДТП с грузовиком погиб один
«Бузколонизация» грядет: Ольга Бузова решила
На побережье Новой Зеландии нашли гигантскую
Cмартфон Samsung загорелся после попытки сделать
Наушники FreeBuds 2 Pro от Huawei смогут
В Петербурге мать с младенцем выпали из окна
«Калашников» запустит в 2019 году серийное
Друзья принца Гарри не приняли в свой круг Меган
В Петрозаводске жестоко убили студентку
Раскрыта тайна найденных на берегу океана
Ученые: Умственная нагрузка способствует похудению
Центробанк введет новые способы удаленной
Анонсирован новый "молодежный" смартфон Xiaomi Mi
В Приморске обнаружили детский скелет 100-летней
Беременная Елизавета Боярская поделилась редкими
В Ганновере презентовали «ГАЗели» с дизельной
Учёные: Два коричневых карлика когда-то были
Meizu анонсировали мощный внешний аккумулятор
ИК «Алго Капитал» эффективно реализует стратегии
Группа KISS объявила о всемирном гастрольном туре
В Петербурге в благотворительном фонде «Светлый
В Москве четверо неизвестных с топорами напали на
Эксперты назвали 5 привычек для легкого похудения
Volkswagen Transporter седьмой генерации получит
В Обнинске автоледи ранила пешехода ножом в
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова:
Официально представлен новый семиместный
Ученые доказали радиационную опасность для
Бывший инженер USF рассказал о галерее мертвых
iPhone XS и XS Max получат титановые чехлы
Просмотреть все новости