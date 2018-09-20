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Группа KISS объявила о всемирном гастрольном туре

Группа KISS объявила о том, что в скором времени состоится их прощальный тур. Фронтмен группы Джин Симмонс говорит о том, что KISS не может уйти, не попрощавшись с фанатами, а также отмечает, что тур будет наиболее зрелищным в истории группы.

Группа KISS объявила о всемирном гастрольном туре


Американская рок-группа KISS была основана в 1973 году и спустя несколько лет обрела мировую славу. На сегодняшний день продано порядка 100 миллионов альбомов группы по всему миру. Во многом музыканты обязаны своей славой образу, с которым они выходили на сцену. Не смотря на то, что у многих людей такие наряды и устрашающий грим вызывают лишь негативные эмоции, со временем группа обзавелась такой армией фанатов, что в 2014 году KISS включили в зал славы рок-н-ролла. Тем не менее, члены группы приняли решения закончить музыкальную карьеру, в связи с чем в скором времени пройдет их прощание с фанатами в рамках тура. Обещается, что мероприятие будет наиболее взрывным, зрелищным и запоминающимся.

Стоит напомнить, что в начале 2000 годов KISS уже устраивали финальный тур прощания. Не смотря на это, на тот период времени они еще не были включены в зал славы, так что, пожалуй, решение провести еще один такой тур оправдано.

 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:46
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