Группа KISS объявила о всемирном гастрольном туре

Американская рок-группа KISS была основана в 1973 году и спустя несколько лет обрела мировую славу. На сегодняшний день продано порядка 100 миллионов альбомов группы по всему миру. Во многом музыканты обязаны своей славой образу, с которым они выходили на сцену. Не смотря на то, что у многих людей такие наряды и устрашающий грим вызывают лишь негативные эмоции, со временем группа обзавелась такой армией фанатов, что в 2014 году KISS включили в зал славы рок-н-ролла. Тем не менее, члены группы приняли решения закончить музыкальную карьеру, в связи с чем в скором времени пройдет их прощание с фанатами в рамках тура. Обещается, что мероприятие будет наиболее взрывным, зрелищным и запоминающимся.Стоит напомнить, что в начале 2000 годов KISS уже устраивали финальный тур прощания. Не смотря на это, на тот период времени они еще не были включены в зал славы, так что, пожалуй, решение провести еще один такой тур оправдано.