iPhone XS и XS Max получат титановые чехлы
Компания Gray, которая производит различные аксессуары, представила еще одну новинку для iPhone XS и XS Max. Новые модели смартфона получат чехлы выполненные из аэрокосмического титана.
Новые аксессуары для iPhone XS и XS Max будут продавать в 4 цветовых вариантах: Золото, Stealth, Aurora и Титан. Также в комплекте пользователям предлагается кейс для хранения чехла, когда он не используется для смартфона.
Интересно, что титановые аксессуары обойдутся покупателю дороже самих новых гаджетов. Например, за ALTER EGO Aurora придется заплатить около 2 760 долларов. Напомним, что несколько последних модели iPhone были недавно представлены в театре Джобса. Цена новинки варьируются от 65 до 97 тысяч рублей.
Новые аксессуары для iPhone XS и XS Max будут продавать в 4 цветовых вариантах: Золото, Stealth, Aurora и Титан. Также в комплекте пользователям предлагается кейс для хранения чехла, когда он не используется для смартфона.
Интересно, что титановые аксессуары обойдутся покупателю дороже самих новых гаджетов. Например, за ALTER EGO Aurora придется заплатить около 2 760 долларов. Напомним, что несколько последних модели iPhone были недавно представлены в театре Джобса. Цена новинки варьируются от 65 до 97 тысяч рублей.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:26