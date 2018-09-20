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iPhone XS и XS Max получат титановые чехлы

Компания Gray, которая производит различные аксессуары, представила еще одну новинку для iPhone XS и XS Max. Новые модели смартфона получат чехлы выполненные из аэрокосмического титана.

iPhone XS и XS Max получат титановые чехлы


Новые аксессуары для iPhone XS и XS Max будут продавать в 4 цветовых вариантах: Золото, Stealth, Aurora и Титан. Также в комплекте пользователям предлагается кейс для хранения чехла, когда он не используется для смартфона.

iPhone XS и XS Max получат титановые чехлы


Интересно, что титановые аксессуары обойдутся покупателю дороже самих новых гаджетов. Например, за ALTER EGO Aurora придется заплатить около 2 760 долларов. Напомним, что несколько последних модели iPhone были недавно представлены в театре Джобса. Цена новинки варьируются от 65 до 97 тысяч рублей.

 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:26
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