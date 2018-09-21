Космический зонд New Horizons подойдёт к астероиду в начале 2019 года

Астероид «Край света» MU69 был открыт в 2014 году. О нём практически нет информации. Предположительно это космический строительный материал для планет подобных Плутону.Модель зонда New Horizons одна из самых скоростных. Его запустили в 2006 году, и он уже успел пройти мимо Юпитера и передать на Землю очень ценную информацию. Пока не известно как близко сможет зонд подойти к «Краю света», но учёные надеются на расстояние меньшее, чем при прохождении мимо Плутона в 2015 году.Зонд движется со скоростью 2000 миль/час. При запланированном приближении он сделает все необходимые для исследования астероида снимки, добудет образцы грунта. Учёные смогут узнать есть ли у MU69 кольца, спутники и многое другое.