В России с 2019 года появятся новые номерные знаки

Водители мотоциклов получат номера меньшего размера. Данное решение было принято из-за большого количества в России зарубежных мотоциклов, у которых маленькая площадка под номеров. Также впервые вводятся номерные знаки для макси-скутеров. Для них госзнаки будут такие же, как для мотоциклов, только изменится набор букв и цифр. Новый стандарт вводит номера для мотоциклов на красном фоне для сотрудников иностранных дипломатических миссий, а также знаки для квадроциклов.Владельцам американских и японских автомобилей с нестандартным креплением будут выдавать знаки формы: 290 на 170 миллиметров. У многих зарубежных автомобилей задняя площадка для знаков квадратная, и владельцам приходится, использовать переходники, а некоторые просто сгибают стандартный номер. Новые госзнаки выдадут владельцам спортивных и ретро-автомобилей. От остальных их будут отличать отделенные чертой буквы "С" или "К".