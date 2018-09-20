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В России с 2019 года появятся новые номерные знаки

В России с начала 2019 года водителям начнут выдавать новые номерные знаки, которые будут отличаться размером и формой от тех, что используются сейчас. Данная идея принадлежит Научному центру безопасности дорожного движения МВД.

В России с 2019 года появятся новые номерные знаки


Водители мотоциклов получат номера меньшего размера. Данное решение было принято из-за большого количества в России зарубежных мотоциклов, у которых маленькая площадка под номеров. Также впервые вводятся номерные знаки для макси-скутеров. Для них госзнаки будут такие же, как для мотоциклов, только изменится набор букв и цифр. Новый стандарт вводит номера для мотоциклов на красном фоне для сотрудников иностранных дипломатических миссий, а также знаки для квадроциклов.

Владельцам американских и японских автомобилей с нестандартным креплением будут выдавать знаки формы: 290 на 170 миллиметров. У многих зарубежных автомобилей задняя площадка для знаков квадратная, и владельцам приходится, использовать переходники, а некоторые просто сгибают стандартный номер. Новые госзнаки выдадут владельцам спортивных и ретро-автомобилей. От остальных их будут отличать отделенные чертой буквы "С" или "К".

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:11
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