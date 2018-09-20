«Не по сценарию»: Финал «Замуж за Бузову» под угрозой срыва из-за разборок участников

«Оля Бузова неоднократно подчеркивала, что самый страшный грех в её глазах - это ЛОЖЬ, и в этом отлично преуспел самый гнилой персонаж шоу. Специально не хочу называть его имя, чтобы не давать ему лишнего пиара. Это персонаж из породы хитрых и скользких людей, способных мастерски маскироваться под «благородных» и играть роль вполне правдоподобно. Ребята раскусили его не сразу, но я еще с первого дня заметил его попытки распускать сплетни и ссорить всех между собой. Вскоре он стал изгоем коллектива и это продолжается до сих пор, даже после окончания съемок. Можно долго перечислять все проделки этого «героя», и каждый из участников может многое про него рассказать, но лучше вы увидите все сами скоро в 5 серии, там я раскрою Оле как минимум три факта его откровенной ЛЖИ..», - пишет участник нового реалити-шоу «Замуж за Бузову» в личном микроблоге.

«..А пока приведу один факт в качестве примера: на одной из общих встреч Оля прямо спросила этого персонажа о том, были ли у него судимости. В ответ на это он при всех соврал, что нет. Хорошо, что мои друзья прислали мне досье на этого парня: там много всего интересного про его ликвидированные компании, но речь не об этом - 16.10.2006 г. СУДИМОСТЬ, дело №34185. Подробное досье могу предоставить. И это была ЛОЖЬ Оле на глазах у всех. Много остальных интересных фактов увидите в эфире - я надеюсь, всё покажут по-честному и вся страна узнает, кто есть кто. Друзья как думаете о ком речь? PS. Я не люблю обсуждать такие темы публично, но этот персонаж вынуждает это сделать своими пакостями. Хочется, чтобы все поняли кто он на самом деле!», - продолжил Евгений Назаров.

«Расписывать много не буду, Но после выходных о человеке мнение поменялось в худшую сторону! Я считаю, что он просто ставит себя выше всех! И пытается при любом случае унизить . Мне кажется сейчас ему сильно давит Корона сверху , а оскорблять и унижать всех участников не хорошо , в том числе и меня. Мы очень дружелюбные ребята без негатива ! Удачи тебе! И найти друзей. Пусть будет негатив!!!!! Зато честно!!», - написал в личном инста-блоге Сергей Наумов.

«Я в шоке от того, что начало происходить в социальных сетях! Эти «женихи» скоро сами же все и расскажут! Кто выиграл расскажут, с кем Оля осталась расскажут, кому и сколько заплатили расскажут..Бред какой-то, если честно начался!!!», - написала одна из поклонниц телешоу «Замуж за Бузову» в Сети.

Ни для кого из преданных поклонников нового телешоу, главной героиней которого оказалась прославленная телеведущая скандально-известного реалити «Дом-2», а также восходящая исполнительница Ольга Бузова, не является секретом то, что на сегодняшний день почти все участники проекта погрузли в склоках на просторах социальных сетей.На данный момент объектом нападок оставшихся претендентов на руку и сердце Ольги Бузовой стал никто иной, как Валентин Коробков, который уже множество раз появлялся в новостях, пытаясь заигрывать с девушками в Сети в то время, как на телеканале «ТНТ» все еще продолжается борьба за сердце и руку главной героини реалити «Замуж за Бузову».Одним из первых в его адрес высказался миллионер Евгений Назаров, который во всеуслышание заявил, что Валентин Коробков нарушил одно из главных правил, поставленных перед потенциальными избранниками Ольгой Бузовой – речь идет о вранье.Назаров заявил, что Коробков не понравился ему с первого дня. По словам Евгения, Валентин как будто бы сразу же поставил перед собой цель – распускать обо всех участниках сплетни и поссорить всех претендентов на руку и сердце Ольги Бузовой между собой. Нужно сказать, что, к счастью, «жениху» поющей телеведущей этого не удалось сделать.Оказывается, что практически все участники нового реалити-шоу «Замуж за Бузову» сразу же поняли, что хочет сделать Валентин, поэтому относились к нему, как к изгою. Из рассказа Евгения становится понятно, что к Валентину все потенциальные «избранники» Оли относятся, как к изгою, даже сейчас.Факт вранья Валентина Коробкова, заявляет Евгений Назаров, ему посчастливилось рассмотреть, когда речь пошла о том, был ли участник ранее хоть когда-то судим. Конечно же, что Ольге Бузовой мужчина сказал, что не был, тем не менее миллионер просто-таки уверен совсем в другом и утверждает, что у него об этом есть подтверждения, в том числе и досье на Валентина.Стоит подчеркнуть, что сам Коробков на подобное заявления решил ничего не отвечать. Однако Валентин не смог пропустить мимо ушей комментарий Александра Гринева, который написал, что готов в любой момент с ним встретиться в Москве и, более того, отметил, что у Валентина есть номер Александра, поэтому он может лично позвонить ему, а не распространять гадости на территории реалити-шоу.В свою очередь Валентин Коробков написал Гриневу, что готов с ним встретиться, но только в районе шестой или седьмой серии телепроекта «Замуж за Бузову». Нужно сказать, что это наталкивает на мысли о том, что именно к этому моменту поющая телеведущая все-таки примет решение отправить Валентина домой.Несколько часов назад Евгений Назаров опубликовал у себя на страничке в социальной сети Instagram новый пост, в котором, не называя имени, указал на персонажа из «породы хитрых и скользких людей».Нужно сказать, что не обошли стороной Валентина Коробкова и уже бывшие участники реалити-шоу «Замуж за Бузову» - братья Наумовы. Близнецы подчеркнули, что их мнение очень изменилось и только в худшую сторону об участнике.Отметим, что когда в комментариях кто-то из интернет-пользователей предположил, что в сторону Валентина Коробкова льется столько грязи только потому, что именно он одержал победу в телепроекте «Замуж за Бузову», Сергей заявил, что не побоится ответить на данное предположение, ведь оно не является правдивым.К слову, на сегодняшний день многие преданные поклонники нового реалити-шоу, главной героиней которого стала прославленная поющая телеведущая Ольга Бузова, переживают из-за того, что финал проекта находится под угрозой срыва из-за постоянных выяснений отношений участников в социальных сетях.