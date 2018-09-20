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Учёные: Два коричневых карлика когда-то были звёздами

Учёные провели исследование двух коричневых карликов, вращающихся вокруг звезды Эпсилон Индейца. После этого они пришли к заключению, что карлики когда-то могли быть настоящими звёздами.

Учёные: Два коричневых карлика когда-то были звёздами


Изучением коричневых карликов занимались американские эксперты в совместном сотрудничестве с британскими учёными. Специалисты, прежде всего, хотели узнать точные параметры объектов, которые вращаются вокруг звезды Эпсилон Индейца, что им и удалось сделать, однако показатели их изрядно удивили, так как они оказались иными, как считалось ранее. Выяснилось, что масса карликов, намного больше, чем обычных субзвёзд, к которым относили эти небесные тела. В результате, учёные предположили, что карлики когда-то были настоящими звёздами.

К субзвёздам относят объекты массой не более 0,08 от объёма Солнца. Так как калики в группу субзвёзд относятся в течение продолжительного времени, то многие учёные усомнились в том, что эти небесные тела не могут быть звёздами, решив проверить данную теорию.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 13:14
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