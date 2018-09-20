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Meizu анонсировали мощный внешний аккумулятор Mobile Power 3 с 2-мя USB портами

Meizu анонсировали новинку - внешний аккумулятор Mobile Power 3. Девайс обладает массой приятных особенностей, на которые разработчики намекали ранее.

Meizu анонсировали мощный внешний аккумулятор Mobile Power 3 с 2-мя USB портами


Аккумулятор имеет мощность 10 000 мАч, что достаточно много, исходя из аналогичных устройств других компаний. Кроме того, девайс имеет 2 USB разъема и, с учетом емкости, заряжать 2 мобильных телефона одновременно не будет проблемой. Что интересно, устройство поддерживает функцию быстрой зарядки в обоих направлениях, тем самым позволяя владельцу в считанные минуты обеспечить смартфон необходимым для звонка уровнем заряда, если нужно. Мощность заряда достигает 24 ват, обеспечивая на 30% большую скорость восполнения заряда. Сам аккумулятор заряжается в течении 3,5 часов, что довольно быстро, если брать во внимание мощность.

Цена полезного девайса на старте продаж составит порядка 12 долларов, впрочем, она может варьироваться в зависимости от региона и некоторых других факторов.

 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:00
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