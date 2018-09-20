Meizu анонсировали мощный внешний аккумулятор Mobile Power 3 с 2-мя USB портами
Meizu анонсировали новинку - внешний аккумулятор Mobile Power 3. Девайс обладает массой приятных особенностей, на которые разработчики намекали ранее.
Аккумулятор имеет мощность 10 000 мАч, что достаточно много, исходя из аналогичных устройств других компаний. Кроме того, девайс имеет 2 USB разъема и, с учетом емкости, заряжать 2 мобильных телефона одновременно не будет проблемой. Что интересно, устройство поддерживает функцию быстрой зарядки в обоих направлениях, тем самым позволяя владельцу в считанные минуты обеспечить смартфон необходимым для звонка уровнем заряда, если нужно. Мощность заряда достигает 24 ват, обеспечивая на 30% большую скорость восполнения заряда. Сам аккумулятор заряжается в течении 3,5 часов, что довольно быстро, если брать во внимание мощность.
Цена полезного девайса на старте продаж составит порядка 12 долларов, впрочем, она может варьироваться в зависимости от региона и некоторых других факторов.
Аккумулятор имеет мощность 10 000 мАч, что достаточно много, исходя из аналогичных устройств других компаний. Кроме того, девайс имеет 2 USB разъема и, с учетом емкости, заряжать 2 мобильных телефона одновременно не будет проблемой. Что интересно, устройство поддерживает функцию быстрой зарядки в обоих направлениях, тем самым позволяя владельцу в считанные минуты обеспечить смартфон необходимым для звонка уровнем заряда, если нужно. Мощность заряда достигает 24 ват, обеспечивая на 30% большую скорость восполнения заряда. Сам аккумулятор заряжается в течении 3,5 часов, что довольно быстро, если брать во внимание мощность.
Цена полезного девайса на старте продаж составит порядка 12 долларов, впрочем, она может варьироваться в зависимости от региона и некоторых других факторов.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:00