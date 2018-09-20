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Уникальные возможности дополнительного обучения обсудят на конференции с участием Исаака Калины

Сегодня, 20 сентября, в 15.30 в столичном Департаменте образования состоится открытая конференция «Возможности дополнительного образования московских школьников».
Уникальные возможности дополнительного обучения обсудят на конференции с участием Исаака Калины

Руководители ведомств будут обсуждать, какие ресурсы могут быть предоставлены муниципалитетом для предоставления большего числа возможностей получения дополнительного образования. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, главным спикером выступит и.о. руководителя Департамента образования столицы Исаак Калина. Свои предложения по этому вопросу озвучат Александр Кибровский и Николай Гуляев – они возглавляют Департамент культуры и Департамент спорта и туризма. Конференция завершится селекторным совещанием, мероприятие пройдет в открытом режиме, представители СМИ получат ответы на все интересующие их вопросы касательно сферы образования в Москве от Исаака Калины. Уже реализованные программы по получению дополнительных образовательных навыков представит директор школы в Капотне Валерий Тихонов, где, помимо кадетских классов, введено много новшеств технологического плана. Анна Гурченкова, возглавляющая ДТ для детей и молодежи «Восточный», расскажет, как удалось организовать работу высокопрофессиональных кружков и объединений по 130 направлениям, где обучаются более 4 тысяч детей от трех до 18 лет.

 
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Добавил: Роман Сегодня, 10:54
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