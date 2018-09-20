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Пропавший в Оренбурге 12-летний школьник найден мертвым

В Оренбурге пропавшего 19 сентября 12-летнего школьника нашли мертвым. Родители забили тревогу, когда их сын не вернулся после школы домой, ведь за последние две недели этот случай исчезновения ребенка стал для города четвертым.

Пропавший в Оренбурге 12-летний школьник найден мертвым


Родителям не удалось найти сына самостоятельно, поэтому за помощью они обратились к полицейским и волонтерам организации «ОренСпаса». Просьбу о помощи родственники и друзья родителей распространяли в социальных сетях.

Через некоторое время благодаря совместным усилиям мальчика нашли, но он был мертв. Смерть сына подтвердили его родители, правоохранительные органы никаких комментариев пока не дали. Среди череды исчезновений детей для Оренбурга - это первая пропажа, закончившаяся трагическим исходом.

 
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Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:25
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