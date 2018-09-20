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Новое доказательство: Белый НЛО появился на живом видео с камеры МКС

Скотт Уоринг в очередной раз порадовал общественность доказательством инопланетной жизни. Уфолог представил вниманию белый НЛО, который появился на живом видео с камеры МКС.

Новое доказательство: Белый НЛО появился на живом видео с камеры МКС


По словам эксперта, он наблюдал за прямым эфиром NASA фиксируемые объекты космической станции МКС. Неожиданным образом тайваньский исследователь увидел странный объект в форме белого диска, который переместился над станцией. НЛО белого цвета был настолько малым по размеру, что Скотт Уоринг полагает - представители космического агентства попросту его не заметили, иначе попытались бы скрыть данный факт.



Уфолог уверен, что экипаж летающей тарелки пытался скрыться из поля видимости. Пользователи Сети пребывать в восхищении от нового доказательства жизни за пределами Земли.

 
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Общество / Авторские новости
Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 10:56
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