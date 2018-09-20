Новое доказательство: Белый НЛО появился на живом видео с камеры МКС

По словам эксперта, он наблюдал за прямым эфиром NASA фиксируемые объекты космической станции МКС. Неожиданным образом тайваньский исследователь увидел странный объект в форме белого диска, который переместился над станцией. НЛО белого цвета был настолько малым по размеру, что Скотт Уоринг полагает - представители космического агентства попросту его не заметили, иначе попытались бы скрыть данный факт.Уфолог уверен, что экипаж летающей тарелки пытался скрыться из поля видимости. Пользователи Сети пребывать в восхищении от нового доказательства жизни за пределами Земли.