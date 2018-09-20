В Сети появился первый долгосрочный обзор OnePlus 6
В Сети появился первый полноценный обзор OnePlus 6 до его премьеры. По словам экспертов, устройство получит камеру на 2 объектива вместо модуля на 3 записывающих устройства.
Специалисты нашли массу сходства смартфона с первым флагманом компании OnePlus One, презентованным 4 года назад. Внешне гаджет получил безрамочный дисплей, имеющий небольшой вырез в верхней части, в котором разместились камера, переговорный динамик и сенсор приближения. Также компания OnePlus решила не использовать аналоги Face ID, отдав предпочтение дактилоскопическому датчику, ранее применявшемуся в других смартфонах китайского бренда.
В качестве экрана для смартфона был выбран дисплей стандарта AMOLED с диагональю в 6,1 дюйма. Также устройство имеет небольшие рамки на передней панели, но они почти не заметны при его использовании за счет округлой формы корпуса.
Сведения о процессоре и объеме оперативной памяти, которые будут использоваться в устройства от OnePlus, пока не были обнародованы. По предварительным данным, релиз прибора запланирован на начало декабря текущего года.
Специалисты нашли массу сходства смартфона с первым флагманом компании OnePlus One, презентованным 4 года назад. Внешне гаджет получил безрамочный дисплей, имеющий небольшой вырез в верхней части, в котором разместились камера, переговорный динамик и сенсор приближения. Также компания OnePlus решила не использовать аналоги Face ID, отдав предпочтение дактилоскопическому датчику, ранее применявшемуся в других смартфонах китайского бренда.
В качестве экрана для смартфона был выбран дисплей стандарта AMOLED с диагональю в 6,1 дюйма. Также устройство имеет небольшие рамки на передней панели, но они почти не заметны при его использовании за счет округлой формы корпуса.
Сведения о процессоре и объеме оперативной памяти, которые будут использоваться в устройства от OnePlus, пока не были обнародованы. По предварительным данным, релиз прибора запланирован на начало декабря текущего года.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:13