В Сети появился первый долгосрочный обзор OnePlus 6

Специалисты нашли массу сходства смартфона с первым флагманом компании OnePlus One, презентованным 4 года назад. Внешне гаджет получил безрамочный дисплей, имеющий небольшой вырез в верхней части, в котором разместились камера, переговорный динамик и сенсор приближения. Также компания OnePlus решила не использовать аналоги Face ID, отдав предпочтение дактилоскопическому датчику, ранее применявшемуся в других смартфонах китайского бренда.В качестве экрана для смартфона был выбран дисплей стандарта AMOLED с диагональю в 6,1 дюйма. Также устройство имеет небольшие рамки на передней панели, но они почти не заметны при его использовании за счет округлой формы корпуса.Сведения о процессоре и объеме оперативной памяти, которые будут использоваться в устройства от OnePlus, пока не были обнародованы. По предварительным данным, релиз прибора запланирован на начало декабря текущего года.