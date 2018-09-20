АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Бывший инженер USF рассказал о галерее мертвых инопланетян у ВВС США
EUR 78.36 USD 67.01
Курс валют на 20.09.2018

В Сети появился первый долгосрочный обзор OnePlus 6

В Сети появился первый полноценный обзор OnePlus 6 до его премьеры. По словам экспертов, устройство получит камеру на 2 объектива вместо модуля на 3 записывающих устройства.

В Сети появился первый долгосрочный обзор OnePlus 6


Специалисты нашли массу сходства смартфона с первым флагманом компании OnePlus One, презентованным 4 года назад. Внешне гаджет получил безрамочный дисплей, имеющий небольшой вырез в верхней части, в котором разместились камера, переговорный динамик и сенсор приближения. Также компания OnePlus решила не использовать аналоги Face ID, отдав предпочтение дактилоскопическому датчику, ранее применявшемуся в других смартфонах китайского бренда.

В качестве экрана для смартфона был выбран дисплей стандарта AMOLED с диагональю в 6,1 дюйма. Также устройство имеет небольшие рамки на передней панели, но они почти не заметны при его использовании за счет округлой формы корпуса.

Сведения о процессоре и объеме оперативной памяти, которые будут использоваться в устройства от OnePlus, пока не были обнародованы. По предварительным данным, релиз прибора запланирован на начало декабря текущего года.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:13
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Обнинске автоледи ранила пешехода ножом в
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова:
Официально представлен новый семиместный
Ученые доказали радиационную опасность для
Бывший инженер USF рассказал о галерее мертвых
iPhone XS и XS Max получат титановые чехлы
Пропавший в Оренбурге 12-летний школьник найден
Анастасия Квитко показала свои пышные формы в
В Сети появился первый долгосрочный обзор OnePlus
«Не по сценарию»: Финал «Замуж за Бузову» под
В России с 2019 года появятся новые номерные знаки
Xiaomi представила ноутбук Notebook Youth Edition
Новое доказательство: Белый НЛО появился на живом
Уникальные возможности дополнительного обучения
Euro NCAP провел краш-тесты Tourneo Connect,
Ученые: Употребление мяса помогает похудеть
В Санкт-Петербурге пасажирский автобус столкнулся
Анастасия Волочкова шокировала поклонников видео
В Сеть попал первый тизер и технические
На флагмане Samsung Galaxy Note 9 перестала
В Подмосковье женщина выпала из окна 13-го этажа
Учёные: Комары загрязняют экосистему мелкими
Эксперты протестировали новую iOS 12 на iPhone 5s
Владимир Пресняков-старший оправдал видео из
В Башкирии при взрыве газа в жилом доме погибли 2
Акция: Смартфон LeEco Le 2 X526 предлагается
«Ухожу красиво»: Яна Рудковская прокомментировала
Ученые: Лень является врожденной у людей
В Хабаровском крае четверо рыбаков утонули в
OnePlus 6T появился на новом видеотизере в Сети
Просмотреть все новости