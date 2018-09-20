Apple возможно откажется от Lightning-порта в новых iPad Pro

Эксперты утверждают, что модель iPad Pro не способна поддерживать 4G, а при использовании переходника HDMI при помощи портала Lightning, передача картинки формата 4G просто невозможна. Известный аналитик из Китая Мин-Чи Куо, проведя анализ собранной информации, сделал заключение, что Apple предполагает внести изменения в новый iPad Pro. Они будут заключаться в том, что вместо Lightning-порта будет стандартный порт USB Type-C. Возможно, новая модель планшета укомплектуется более мощным зарядным устройством с потенциалом не менее 18 кВт.Конструкторы компании Apple пообещали, что больше не будут допускать ошибок. Планшеты модели iPad Pro до сих пор выпускаются с зарядным устройством семилетней давности.