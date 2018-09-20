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Apple возможно откажется от Lightning-порта в новых iPad Pro

Как предполагают многие специалисты, американская компания Apple может отказаться от портала Lightning в планшетах серии iPad. Данную модель планируют изменить.

Apple возможно откажется от Lightning-порта в новых iPad Pro


Эксперты утверждают, что модель iPad Pro не способна поддерживать 4G, а при использовании переходника HDMI при помощи портала Lightning, передача картинки формата 4G просто невозможна. Известный аналитик из Китая Мин-Чи Куо, проведя анализ собранной информации, сделал заключение, что Apple предполагает внести изменения в новый iPad Pro. Они будут заключаться в том, что вместо Lightning-порта будет стандартный порт USB Type-C. Возможно, новая модель планшета укомплектуется более мощным зарядным устройством с потенциалом не менее 18 кВт.

Конструкторы компании Apple пообещали, что больше не будут допускать ошибок. Планшеты модели iPad Pro до сих пор выпускаются с зарядным устройством семилетней давности.

 
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Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 20:01
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