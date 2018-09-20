"Похоже на пижаму": Алла Пугачева появилась на детском празднике в леопардовом наряде

Многочисленные фотографии и видео с празднования дня рождения детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой уже начали появляться в социальных сетях. На странницах в Instagram приглашенных на праздник звезд можно увидеть, как весело проходило мероприятие. Также многие заметили, что Примадонна российской эстрады появилась на праздновании в леопардовом костюме, который был похож на пижаму.Многие пользователи Сети начали обсуждать выбранный Аллой Пугачевой наряд. Некоторые посчитали, что в 69 лет не стоило надевать обтягивающий костюм, да еще и расцветкой как у леопарда. Другие посчитали его вполне подходящим для такого мероприятия. Также многие заметили, что Филипп Киркоров был одет в похожий с Примадонной костюм такой же расцветки.