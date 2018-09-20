"Похоже на пижаму": Алла Пугачева появилась на детском празднике в леопардовом наряде
Пятилетие своих детей Максим Галкин и Алла Пугачева отметили в ресторане, пригласив туда множество звезд шоу-бизнеса. Для первого юбилея Елизаветы и Гарри их звездная мать выбрала леопардовый наряд.
Многочисленные фотографии и видео с празднования дня рождения детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой уже начали появляться в социальных сетях. На странницах в Instagram приглашенных на праздник звезд можно увидеть, как весело проходило мероприятие. Также многие заметили, что Примадонна российской эстрады появилась на праздновании в леопардовом костюме, который был похож на пижаму.
Многие пользователи Сети начали обсуждать выбранный Аллой Пугачевой наряд. Некоторые посчитали, что в 69 лет не стоило надевать обтягивающий костюм, да еще и расцветкой как у леопарда. Другие посчитали его вполне подходящим для такого мероприятия. Также многие заметили, что Филипп Киркоров был одет в похожий с Примадонной костюм такой же расцветки.
Многочисленные фотографии и видео с празднования дня рождения детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой уже начали появляться в социальных сетях. На странницах в Instagram приглашенных на праздник звезд можно увидеть, как весело проходило мероприятие. Также многие заметили, что Примадонна российской эстрады появилась на праздновании в леопардовом костюме, который был похож на пижаму.
Многие пользователи Сети начали обсуждать выбранный Аллой Пугачевой наряд. Некоторые посчитали, что в 69 лет не стоило надевать обтягивающий костюм, да еще и расцветкой как у леопарда. Другие посчитали его вполне подходящим для такого мероприятия. Также многие заметили, что Филипп Киркоров был одет в похожий с Примадонной костюм такой же расцветки.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 20:31