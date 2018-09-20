В Санкт-Петербурге пасажирский автобус столкнулся с травмаем

Как утверждают источники, по какой-то причине оба транспортных средства были без пассажиров на момент удара. По данным ГУ МЧС, водитель автобусной маршрутки, к тому времени, как пришли спасатели, оставался в заблокированном состоянии, в связи с чем были приняты меры по его освобождению. На место происшествия прибыли 13 работников службы МЧС, а также люди из пожарной службы. Последние, как утверждают источники, занимались опросом свидетелей для получения более детальной информации об аварии.Органы местной полиции на основе имеющихся данных на текущий момент занимаются выяснением причин случившегося.