Volkswagen Transporter седьмой генерации получит ретро-дизайн

Стоит отметить, что первый экземпляр Volkswagen Transporter появился в 1950 году, с тех пор автомобилю удалось завоевать звание самого популярного грузовика немецкой марки. О технических характеристиках будущей новинки производители пока не сообщают подробностей.Однако с точностью стало известно, что в движение грузовая машина будет приводиться при помощи электрической силовой установки. Седьмую генерацию Volkswagen Transporter разработчики представят автолюбителям во второй половине 2019 года.