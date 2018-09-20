На флагмане Samsung Galaxy Note 9 перестала работать Bixby

Виртуальный помощник Bixby появился только в нескольких последних сериях Galaxy от Samsung. В ходе анонса представители бренда отметили, что программа сможет не только отвечать на запросы, но и самостоятельно подбирать настройки смартфона и даже контент для пользователя по его интересам.Программа Bixby перестает работать после установки последнего обновления. Пользователи могут сделать откат, однако после него утилита также функционирует не стабильно. В частности, речь идет о Samsung Galaxy Note 9, который появился в продаже недавно. Для того, чтобы вернуть предыдущую версию голосового помощника, достаточно просто зайти в настройки приложения.