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На флагмане Samsung Galaxy Note 9 перестала работать Bixby
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На флагмане Samsung Galaxy Note 9 перестала работать Bixby

В Samsung Galaxy Note 9 перестала функционировать программа Bixby. Представители компании Samsung отметили, что в настоящее время данную проблему пытаются устранить разработчики.

На флагмане Samsung Galaxy Note 9 перестала работать Bixby


Виртуальный помощник Bixby появился только в нескольких последних сериях Galaxy от Samsung. В ходе анонса представители бренда отметили, что программа сможет не только отвечать на запросы, но и самостоятельно подбирать настройки смартфона и даже контент для пользователя по его интересам.

Программа Bixby перестает работать после установки последнего обновления. Пользователи могут сделать откат, однако после него утилита также функционирует не стабильно. В частности, речь идет о Samsung Galaxy Note 9, который появился в продаже недавно. Для того, чтобы вернуть предыдущую версию голосового помощника, достаточно просто зайти в настройки приложения.

 
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Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:06
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