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Официально представлен новый семиместный кроссовер Seat Tarraco

Презентован новый семиместный Tarraco испанского бренда Seat. Внедорожник займёт место в линейке марки выше Ateca и Arona.

Официально представлен новый семиместный кроссовер Seat Tarraco


Флагманский внедорожник основан на платформе Volkswagen MQB A. Длина машины чуть более 4,7 метра, высота – 1,6 м., расстояние между осями - 2,8 метра. Объём багажника – 760 литров, если сложить кресла, то объём машины достигает 2000 литров. Двигатель объёмом 1,5 и 2,0 л. Дизельная модель так же с объёмом двигателя 2,0 л. Чуть позже станет доступна модель в совместной модификации двигателя. Трансмиссия представлена МКПП с шестью ступенями и вариатором на семь. Предложенная модель - переднеприводная, а остальные комплектации – полноприводные.

Официально представлен новый семиместный кроссовер Seat Tarraco


Главная особенность внедорожника Seat Tarraco - это новая функция безопасности Rollover Assist. Преимущество её заключается в том, что при неизбежном перевороте машины она самостоятельно оповестит службы спасения, выключит двигатель и разблокирует двери. Машина оснащена цифровой панелью приборов.

Производство внедорожника уже началось в Вольфсбурге на заводе Volkswagen. Продажи кроссовера Seat Tarraco планируют начать уже в конце этого года.

 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 11:50
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