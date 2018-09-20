АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Бывший инженер USF рассказал о галерее мертвых инопланетян у ВВС США
EUR 78.36 USD 67.01
Курс валют на 20.09.2018

Euro NCAP провел краш-тесты Tourneo Connect, Volkswagen Touareg, Audi A6 и Smart EQ ForFour

Эксперты сервиса Euro NCAP провели краш-тесты нескольких автомобилей. Испытаниям на прочность подвергли Tourneo Connect, Volkswagen Touareg, Audi A6, Suzuki Jimny и электрифицированный Smart EQ ForFour.

Euro NCAP провел краш-тесты Tourneo Connect, Volkswagen Touareg, Audi A6 и Smart EQ ForFour


Переднеприводный автомобиль Audi A6 40 TDI Sportline получил 93% от максимума показателей защиты взрослых пассажиров, детей - 85%, пешеходов - 81% и за качество системы активной электронной безопасности 76%. Volkswagen Touareg в сборке Elegance с 3-литровым турбированным дизельным агрегатом получил по уровню качества взрослого пассажира 89%, ребенка - 86%, пешеходов - 72%. Общая оценка электронных систем безопасности - 81%. Ford Tourneo Connect показал высокую защиту взрослых - 92%, детей - 79%. Список электронных помощников получил 75%. При этом безопасность пешеходов - 65%. Электрокар Smart EQ ForFour оценили в 78% по факту защиты взрослых пассажиров, детей - 77%, пешеходов - 65% и благодаря системам активной безопасности 56%.



Suzuki Jimny из-за слабой защиты пешеходов получил 52%. Системы активной безопасности оцениил в 50%. При этом защита пассажиров оказалась хорошей - 73% для взрослых и для детей 84%.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:54
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Обнинске автоледи ранила пешехода ножом в
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова:
Официально представлен новый семиместный
Ученые доказали радиационную опасность для
Бывший инженер USF рассказал о галерее мертвых
iPhone XS и XS Max получат титановые чехлы
Пропавший в Оренбурге 12-летний школьник найден
Анастасия Квитко показала свои пышные формы в
В Сети появился первый долгосрочный обзор OnePlus
«Не по сценарию»: Финал «Замуж за Бузову» под
В России с 2019 года появятся новые номерные знаки
Xiaomi представила ноутбук Notebook Youth Edition
Новое доказательство: Белый НЛО появился на живом
Уникальные возможности дополнительного обучения
Euro NCAP провел краш-тесты Tourneo Connect,
Ученые: Употребление мяса помогает похудеть
В Санкт-Петербурге пасажирский автобус столкнулся
Анастасия Волочкова шокировала поклонников видео
В Сеть попал первый тизер и технические
На флагмане Samsung Galaxy Note 9 перестала
В Подмосковье женщина выпала из окна 13-го этажа
Учёные: Комары загрязняют экосистему мелкими
Эксперты протестировали новую iOS 12 на iPhone 5s
Владимир Пресняков-старший оправдал видео из
В Башкирии при взрыве газа в жилом доме погибли 2
Акция: Смартфон LeEco Le 2 X526 предлагается
«Ухожу красиво»: Яна Рудковская прокомментировала
Ученые: Лень является врожденной у людей
В Хабаровском крае четверо рыбаков утонули в
OnePlus 6T появился на новом видеотизере в Сети
Просмотреть все новости