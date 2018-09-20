Euro NCAP провел краш-тесты Tourneo Connect, Volkswagen Touareg, Audi A6 и Smart EQ ForFour

Переднеприводный автомобиль Audi A6 40 TDI Sportline получил 93% от максимума показателей защиты взрослых пассажиров, детей - 85%, пешеходов - 81% и за качество системы активной электронной безопасности 76%. Volkswagen Touareg в сборке Elegance с 3-литровым турбированным дизельным агрегатом получил по уровню качества взрослого пассажира 89%, ребенка - 86%, пешеходов - 72%. Общая оценка электронных систем безопасности - 81%. Ford Tourneo Connect показал высокую защиту взрослых - 92%, детей - 79%. Список электронных помощников получил 75%. При этом безопасность пешеходов - 65%. Электрокар Smart EQ ForFour оценили в 78% по факту защиты взрослых пассажиров, детей - 77%, пешеходов - 65% и благодаря системам активной безопасности 56%.Suzuki Jimny из-за слабой защиты пешеходов получил 52%. Системы активной безопасности оцениил в 50%. При этом защита пассажиров оказалась хорошей - 73% для взрослых и для детей 84%.