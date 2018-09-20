Эксперты протестировали новую iOS 12 на iPhone 5s

Базовая версия iOS 12 была разработана специально для iPhone XS, имея соответствующий интерфейс, обходящий панель на передней части устройства, на которой разместились камера и переговорный динамик. Для более старых моделей Apple выпустила адаптированную вариацию, полностью повторяющую функционал ОС, но имеющую немного другой интерфейс.Перед установкой iOS 12 эксперты рекомендуют полностью очистить внутреннюю память iPhone, так как операционная система занимает достаточно много места. Главным отличием ОС от версии 11.4.1 стала полная адаптивность, ускоряющая устройства в несколько раз. Также появились новые возможности, среди которых стоит выделить увеличение количества кнопок в панели быстрого доступа и обновленное приложение «здоровье».Эксперты пришли к выводу, что iPhone 5s действительно работает лучше на новой операционной системе. Разработчики смогли подстроить интерфейс таким образом, что даже новые приложения функционируют на старых устройствах Apple довольно быстро.