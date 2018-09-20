В Сеть попал первый тизер и технические особенности BMW 3-series

BMW в последнее время, по всей видимости, избрали новую рекламную политику. Как правило, все производители держат в тайне анонс какой-то новинки, боясь, что их продукт будет замечен на стадии, когда его еще трудно назвать совершенным, в связи с чем интерес аудитории может упасть. Несмотря на это, недавно Баварская компания опубликовала официальные “пиратские” снимки нового автомобиля третьей серии, в частности M340i M Perfomance 2019. Разработчики сообщают, что вся серия автомобилей станет легче. Подвеска представленного автомобиля, по некоторым источникам, станет заметно жестче в поворотах, однако при обычном движении это едва ли заметно.На снимках видно переработанные фары, определенные изменения в радиаторе, при чем основная часть деталей остается скрытой. По некоторым данным, автомобиль будет оснащен 3-х литровым двигателем мощностью 380 лошадиных сил, автоматической коробкой передач, а также системой полного привода.