АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Бывший инженер USF рассказал о галерее мертвых инопланетян у ВВС США
EUR 78.36 USD 67.01
Курс валют на 20.09.2018

В Сеть попал первый тизер и технические особенности BMW 3-series

Компания BMW начала кампанию по рекламе их нового автомобиля. В Сети появился первый тизер 3-series, официальный дебют которого назначен на начало октября и состоится, вероятно, в рамках Парижского автосалона.

В Сеть попал первый тизер и технические особенности BMW 3-series


BMW в последнее время, по всей видимости, избрали новую рекламную политику. Как правило, все производители держат в тайне анонс какой-то новинки, боясь, что их продукт будет замечен на стадии, когда его еще трудно назвать совершенным, в связи с чем интерес аудитории может упасть. Несмотря на это, недавно Баварская компания опубликовала официальные “пиратские” снимки нового автомобиля третьей серии, в частности M340i M Perfomance 2019. Разработчики сообщают, что вся серия автомобилей станет легче. Подвеска представленного автомобиля, по некоторым источникам, станет заметно жестче в поворотах, однако при обычном движении это едва ли заметно.

На снимках видно переработанные фары, определенные изменения в радиаторе, при чем основная часть деталей остается скрытой. По некоторым данным, автомобиль будет оснащен 3-х литровым двигателем мощностью 380 лошадиных сил, автоматической коробкой передач, а также системой полного привода.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:12
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Обнинске автоледи ранила пешехода ножом в
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова:
Официально представлен новый семиместный
Ученые доказали радиационную опасность для
Бывший инженер USF рассказал о галерее мертвых
iPhone XS и XS Max получат титановые чехлы
Пропавший в Оренбурге 12-летний школьник найден
Анастасия Квитко показала свои пышные формы в
В Сети появился первый долгосрочный обзор OnePlus
«Не по сценарию»: Финал «Замуж за Бузову» под
В России с 2019 года появятся новые номерные знаки
Xiaomi представила ноутбук Notebook Youth Edition
Новое доказательство: Белый НЛО появился на живом
Уникальные возможности дополнительного обучения
Euro NCAP провел краш-тесты Tourneo Connect,
Ученые: Употребление мяса помогает похудеть
В Санкт-Петербурге пасажирский автобус столкнулся
Анастасия Волочкова шокировала поклонников видео
В Сеть попал первый тизер и технические
На флагмане Samsung Galaxy Note 9 перестала
В Подмосковье женщина выпала из окна 13-го этажа
Учёные: Комары загрязняют экосистему мелкими
Эксперты протестировали новую iOS 12 на iPhone 5s
Владимир Пресняков-старший оправдал видео из
В Башкирии при взрыве газа в жилом доме погибли 2
Акция: Смартфон LeEco Le 2 X526 предлагается
«Ухожу красиво»: Яна Рудковская прокомментировала
Ученые: Лень является врожденной у людей
В Хабаровском крае четверо рыбаков утонули в
OnePlus 6T появился на новом видеотизере в Сети
Просмотреть все новости