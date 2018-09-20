В Башкирии при взрыве газа в жилом доме погибли 2 человека

В результате взрыва бытового газа произошло обрушение 2-х квартир в четырехквартирном доме. Прибывшие на место происшествия спасатели, извлекли из-под завалов 2-х пострадавших, которые были госпитализированы. Также под были обнаружены тела 2-х погибших. Всего в доме проживали 8 человек. На данный момент жильцы этого дома находятся в пункте временного размещения.На месте случившегося работают кинологи и 29 единиц техники. Разбор завалов продолжается.