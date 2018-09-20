Анастасия Волочкова шокировала поклонников видео с растяжкой
Российская балерина Анастасия Волочкова поразила своих поклонников сложной растяжкой, которую она выполняла в спортивном клубе. Фрагмент своих тренировок артистка опубликовала в Instagram.
Бывшая прима Большого театра пояснила, что таким образом она поддерживает растяжку после репетиции, однако таз при подобном упражнении испытывает невероятно сильную нагрузку. Кроме того, Волочкова поинтересовалась, занимается ли кто-нибудь из ее подписчиков стретчингом.
Однако не все оказались восхищены физической формой 42-летней балерины. Многие начали критиковать Анастасию Волочкову за отсутствие грации и что на выступлениях ее просто таскают по залу. Но нашлись и те, кто поддержал приму. Они отметили, что все критики прекрасно знают, как и что нужно делать, но при этом никуда продвинуться не смогли.
Бывшая прима Большого театра пояснила, что таким образом она поддерживает растяжку после репетиции, однако таз при подобном упражнении испытывает невероятно сильную нагрузку. Кроме того, Волочкова поинтересовалась, занимается ли кто-нибудь из ее подписчиков стретчингом.
Однако не все оказались восхищены физической формой 42-летней балерины. Многие начали критиковать Анастасию Волочкову за отсутствие грации и что на выступлениях ее просто таскают по залу. Но нашлись и те, кто поддержал приму. Они отметили, что все критики прекрасно знают, как и что нужно делать, но при этом никуда продвинуться не смогли.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:26