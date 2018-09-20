Анастасия Волочкова шокировала поклонников видео с растяжкой

Бывшая прима Большого театра пояснила, что таким образом она поддерживает растяжку после репетиции, однако таз при подобном упражнении испытывает невероятно сильную нагрузку. Кроме того, Волочкова поинтересовалась, занимается ли кто-нибудь из ее подписчиков стретчингом.Однако не все оказались восхищены физической формой 42-летней балерины. Многие начали критиковать Анастасию Волочкову за отсутствие грации и что на выступлениях ее просто таскают по залу. Но нашлись и те, кто поддержал приму. Они отметили, что все критики прекрасно знают, как и что нужно делать, но при этом никуда продвинуться не смогли.